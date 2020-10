Renata Couling moglie Mal | da quanto tempo stanno insieme?

Leggi su youmovies

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Questo articolo .Mal: il loro è un grande amore che dura davvero da tantissimo. Ma qual è il loro grande segreto? Mal sarà uno dei protagonisti della puntata di questa sera di ‘Tale e quale show‘. No, non in prima persona. Infatti il cantante sarà interpretato e imitato da Sergio Muniz. E tutto …