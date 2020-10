Regione Lazio | in tre settimane fatti 437mila vaccini per influenza

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – “In tresono state eseguite 437.475 vaccinazioni antli e di queste 423.894 sono state registrate dai medici di medicina generale e 13.581 dai pediatri di libera scelta”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid-19 della. Per quanto riguarda i test rapidi antigenici a pagamento “ad oggi sono 181 i laboratori privati che hanno dichiarato l’inizio attivita’ sul territorio regionale per l’esecuzione dei test- si legge ancora-. L’aggiornamento dei dati avviene ogni 24h e ad oggi hanno eseguito circa 30 mila test rapidi antigenici”.

Le nuove ordinanze emanate dalle regioni Lombardia, Lazio e Campania, introducono un coprifuoco notturno per contenere i contagi da Covid19. In Lombardia, tale coprifuoco prevede comunque la ...Inizio dalla prossima settimana» annuncia l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato ... anche dalla rete delle farmacie del Lazio. Sono in corso in queste ore gli ...