Reggiana | ufficiale | Staiti rescinde il contratto

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Lorenzoha partecipato da protagonista alla scalata delladalla Serie D alla cadetteria. Come comunicato attraverso una notadal club emiliano, però, il centrocampista classe 1987 ha rescisso consensualmente ilche lo legava allalascia la formazione di Reggio Emilia dopo tre stagioni. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoRegia : Lorenzo #Staiti ha rescisso il contratto con la #Reggiana: ora è un nuovo giocatore del #Lentigione… - infoitsport : Ufficiale, rinviata Reggiana-Cittadella - infoitsport : Serie B, è ufficiale: rinviata Reggiana-Cittadella per covid-19 - zazoomblog : UFFICIALE – Rinviata Reggiana-Cittadella: il comunicato - #UFFICIALE #Rinviata - Marylena_88 : RT @sportface2016: #ReggianaCittadella rinviata a data da destinarsi per i tanti casi di #coronavirus tra gli emiliani -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana ufficiale

alfredopedulla.com

Il match Salernitana-Ascoli, valido per la 5^ giornata del Campionato di Serie BKT, è in programma alle 14 all' "Arechi" di Salerno.Quarto Ufficiale Luca Massimi della sezione di Termoli ... dopo la notizia circolata della positività di undici calciatori e cinque membri dello staff della Reggiana risultati positivi ai tamponi di ...