Reddito di cittadinanza, la convinzione di M5S: opportunità per il territorio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCasagiove (Ce) – Ieri sera, 22 ottobre, presso l’aula consiliare del Comune di Casagiove, si è svolto un proficuo incontro avente ad oggetto il “Reddito di cittadinanza”. Un decreto del Ministero del Lavoro a gennaio di quest’anno ha imposto ai beneficiari del sussidio di offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività, da svolgere nel comune di residenza. Il Sindaco Giuseppe Vozza, l’Assessore Comes, e alcuni dirigenti e funzionari del Comune, hanno dialogato con una rappresentanza del Movimento 5 Stelle guidata dall’On. Giuseppe Buonpane, vice presidente della V commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione. Presenti anche il neo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCasagiove (Ce) – Ieri sera, 22 ottobre, presso l’aula consiliare del Comune di Casagiove, si è svolto un proficuo incontro avente ad oggetto il “di”. Un decreto del Ministero del Lavoro a gennaio di quest’anno ha imposto ai beneficiari del sussidio di offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività, da svolgere nel comune di residenza. Il Sindaco Giuseppe Vozza, l’Assessore Comes, e alcuni dirigenti e funzionari del Comune, hanno dialogato con una rappresentanza del Movimento 5 Stelle guidata dall’On. Giuseppe Buonpane, vice presidente della V commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione. Presenti anche il neo ...

Mov5Stelle : Il reddito di cittadinanza non si tocca! 3 milioni di italiani, tra madri, padri, anziani, figli e persone con dis… - fattoquotidiano : Scoperti sei lavoratori in nero in due panifici: in tre prendevano il reddito di cittadinanza, un altro quello di e… - SkyTG24 : #Roma, scoperti sei lavoratori in nero: tre con reddito cittadinanza - MissMar16662447 : RT @tigullio_tweet: Falsi poveri giocavano d’azzardo con i soldi del reddito di cittadinanza: 20 indagati - simorugg : @caporix @caoticadentro @CheshireCat_82 @depi_depi74 @Death35902652 @RobertoHusky49 @paromatta @claudia_gln… -