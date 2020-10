‘Rebecca’ non trova la sua identità: il film Netflix impallidisce davanti al classico di Alfred Hitchcock nonostante la sua solvibilità tecnica (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’industria cinematografica sente un’irrimediabile tentazione di tornare a storie che ci ha già raccontato prima. Può essere un tributo, un mero pretesto per ripetere il successo del lavoro precedente o semplicemente perché c’è un autore dietro che è disposto a dare la sua voce a quella storia. Nel caso di ‘Rebecca’ potrebbe sembrare che Ben Wheatley cercasse quest’ultima riadattando il romanzo di Daphne du Mairier che Alfred Hitchcock aveva già portato sul grande schermo nel 1940, ma una volta visto non mi è molto chiaro di cosa si tratti. inteso esattamente. Devo confessare che la versione di Hitchcock non è tra i miei titoli preferiti nella sua filmografia, ma il fatto che ... Leggi su aciclico (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’industria cinematografica sente un’irrimediabile tentazione di tornare a storie che ci ha già raccontato prima. Può essere un tributo, un mero pretesto per ripetere il successo del lavoro precedente o semplicemente perché c’è un autore dietro che è disposto a dare la sua voce a quella storia. Nel caso di ‘Rebecca’ potrebbe sembrare che Ben Wheatley cercasse quest’ultima riadattando il romanzo di Daphne du Mairier cheaveva già portato sul grande schermo nel 1940, ma una volta visto non mi è molto chiaro di cosa si tratti. inteso esattamente. Devo confessare che la versione dinon è tra i miei titoli preferiti nella suaografia, ma il fatto che ...

lumpyspacepanda : la nonna che si incazza così tanto quando non vede rebecca???? maxim sonnambulo????????? COME DORMO SENZA SPIEGAZIONI - Ggmar00 : E qui dà il peggio di sé umiliando Rebecca che ha solo fatto un gesto innocente, forse Peter per via del suo passat… - HappyBradipa : 'Lo sai, lo sai bene. Questo parco è inattaccabile, nessun inverno potrà abbatterlo. Lo sai, hai già avuto la prova… - alinatheduck_ : #Rebecca è iperpatinato, smarmellato e molto più romance che thriller,ma non è detto che sia un male. Hanno provato… - SimonaCroisette : RT @_diana87: Ma quanto è brutto #Rebecca? Ho odiato tutti i personaggi, dalla protagonista ai secondari. Lily James per niente in parte, A… -