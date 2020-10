‘Rebecca’ non trova la sua identità: il film Netflix impallidisce davanti al classico di Alfred Hitchcock nonostante la sua solvibilità tecnica (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’industria cinematografica sente un’irrimediabile tentazione di tornare a storie che ci ha già raccontato prima. Può essere un tributo, un mero pretesto per ripetere il successo del lavoro precedente o semplicemente perché c’è un autore dietro che è disposto a dare la sua voce a quella storia. Nel caso di ‘Rebecca’ potrebbe sembrare che Ben Wheatley cercasse quest’ultima riadattando il romanzo di Daphne du Mairier che Alfred Hitchcock aveva già portato sul grande schermo nel 1940, ma una volta visto non mi è molto chiaro di cosa si tratti. inteso esattamente. Devo confessare che la versione di Hitchcock non è tra i miei titoli preferiti nella sua filmografia, ma il fatto che ... Leggi su aciclico (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’industria cinematografica sente un’irrimediabile tentazione di tornare a storie che ci ha già raccontato prima. Può essere un tributo, un mero pretesto per ripetere il successo del lavoro precedente o semplicemente perché c’è un autore dietro che è disposto a dare la sua voce a quella storia. Nel caso di ‘Rebecca’ potrebbe sembrare che Ben Wheatley cercasse quest’ultima riadattando il romanzo di Daphne du Mairier cheaveva già portato sul grande schermo nel 1940, ma una volta visto non mi è molto chiaro di cosa si tratti. inteso esattamente. Devo confessare che la versione dinon è tra i miei titoli preferiti nella suaografia, ma il fatto che ...

Bianca65920845 : RT @ThisCasino: Tommyzorzi: 'e se questo Simone non esiste? Magari è tipo Mark Caltagirone” Stefanì: “ma si che esiste ti ha mandato l’aere… - Chiara_872 : RT @notpetko: Tommaso: 'a questo punto mi appello alle massime autorità: BARBARA, SCOPRI CHI È SIMONE, NON VOGLIO DIVENTARE LA NUOVA PAMELA… - NotCarlottaS : RT @notpetko: Tommaso: 'a questo punto mi appello alle massime autorità: BARBARA, SCOPRI CHI È SIMONE, NON VOGLIO DIVENTARE LA NUOVA PAMELA… - SUNFLLOVERSS : @hsylespink NON REBECCA TU AIURO - GiusyLuggo : RT @notpetko: Tommaso: 'a questo punto mi appello alle massime autorità: BARBARA, SCOPRI CHI È SIMONE, NON VOGLIO DIVENTARE LA NUOVA PAMELA… -