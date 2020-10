Real Madrid, Zidane: “Battere il Barcellona sarebbe il miglior modo per ribaltare la situazione” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, alla vigilia del Clasico contro il Barcellona, ha spiegato il suo pensiero in merito alle numerose voci che vorrebbero Raul come nuovo allenatore dei blancos: “Sono a rischio? E’ quello che si dice, come si diceva un anno fa o durante la mia prima esperienza qui. Quello che devo fare e’ il mio lavoro, il resto non conta. Sia col Cadice che contro lo Shakhtar abbiamo iniziato male. Abbiamo sempre faticato contro le squadre che si chiudono dietro. Battere il Barcellona e’ il modo migliore per ribaltare la situazione ma semplicemente perche’ e’ la partita che ci aspetta domani. Ogni gara ha la sua storia, il bello del calcio e’ che puoi cambiare le cose in fretta. ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il tecnico del, Zinedine, alla vigilia del Clasico contro il, ha spiegato il suo pensiero in merito alle numerose voci che vorrebbero Raul come nuovo allenatore dei blancos: “Sono a rischio? E’ quello che si dice, come si diceva un anno fa o durante la mia prima esperienza qui. Quello che devo fare e’ il mio lavoro, il resto non conta. Sia col Cadice che contro lo Shakhtar abbiamo iniziato male. Abbiamo sempre faticato contro le squadre che si chiudono dietro. Battere ile’ ile perla situazione ma semplicemente perche’ e’ la partita che ci aspetta domani. Ogni gara ha la sua storia, il bello del calcio e’ che puoi cambiare le cose in fretta. ...

juventusfc : Andrea Agnelli: «Abbiamo discusso con Nedved, Cherubini e Paratici le strategie non solo nel breve ma anche nel lun… - _SiGonfiaLaRete : #RealMadrid, #Jovic rischia sei mesi di carcere per aver violato il lockdown in Serbia - sportface2016 : #Liga | #RealMadrid, le parole del tecnico Zinedine #Zidane alla vigilia del #Clasico contro il #Barcellona - PremierCameroun : ???? Real Madrid ???? Juventus ???? Real Madrid ?????????????? Chelsea ???? Atletico ???? Juventus Quelle carrière ! ?????? #CFC… - zazoomblog : Real Madrid Asensio: “Tante offerte ricevute ma voglio dimostrare qui mio valore. Zidane è un grande tecnico” -… -