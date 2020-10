Real Madrid, Zidane: “Adesso tiriamo fuori la qualità. I giocatori sono con me, insieme abbiamo vinto tutto” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Zinedine Zidane ha parlato alla vigilia del Clasico di domani tra Real Madrid e Barcellona: "Loro sono una squadra che è sempre stata forte. E con ogni allenatore, con cose distinte, il Barça è sempre il Barça - ha dichiarato Zizou. Una squadra competitiva che sa giocare bene a calcio e può complicarti la vita, come sempre"."SENTO L'APPOGGIO DI TUTTIcaption id="attachment 1038355" align="alignnone" width="1024" Zidane, getty images/captionIl tecnico madrileno ha parlato poi della delicata situazione che sta vivendo il Real dopo il ko a sorpresa in Champions: " Sento l'appoggio di tutti. Ho vinto tanto con questi giocatori, mi hanno permesso di vincere tanto. E sarò con i miei giocatori fino ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Zinedineha parlato alla vigilia del Clasico di domani trae Barcellona: "Lorouna squadra che è sempre stata forte. E con ogni allenatore, con cose distinte, il Barça è sempre il Barça - ha dichiarato Zizou. Una squadra competitiva che sa giocare bene a calcio e può complicarti la vita, come sempre"."SENTO L'APPOGGIO DI TUTTIcaption id="attachment 1038355" align="alignnone" width="1024", getty images/captionIl tecnico madrileno ha parlato poi della delicata situazione che sta vivendo ildopo il ko a sorpresa in Champions: " Sento l'appoggio di tutti. Hotanto con questi, mi hanno permesso di vincere tanto. E sarò con i mieifino ...

