Real Madrid, Jovic rischia 6 mesi di carcere per violazione delle regole Covid (Di venerdì 23 ottobre 2020) A pochi giorni dal Clasico tra Real Madrid e Barcellona, una nuova tegola colpisce il club madrileno. Come spiega l’agenzia serba Tanjug, l’attaccante Luka Jovic rischia infatti sei mesi di carcere perché lo scorso marzo violò la quarantena per andare al compleanno della fidanzata in Serbia. Il calciatore si era giustificato spiegando che la sua fuga era dovuta al fatto che la sua fidanzata era incinta, ma le autorità serbe non hanno ritenuto la questione così importante da giustificare ripetute violazioni delle norme. Secondo RTS, si pensava che la multa arrivata a Jovic potesse chiudere la questione, ma sembra che il calciatore si sia fino ad ora rifiutato di pagarla e per questo adesso è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) A pochi giorni dal Clasico trae Barcellona, una nuova tegola colpisce il club madrileno. Come spiega l’agenzia serba Tanjug, l’attaccante Lukainfatti seidiperché lo scorso marzo violò la quarantena per andare al compleanno della fidanzata in Serbia. Il calciatore si era giustificato spiegando che la sua fuga era dovuta al fatto che la sua fidanzata era incinta, ma le autorità serbe non hanno ritenuto la questione così importante da giustificare ripetute violazioninorme. Secondo RTS, si pensava che la multa arrivata apotesse chiudere la questione, ma sembra che il calciatore si sia fino ad ora rifiutato di pagarla e per questo adesso è ...

juventusfc : Andrea Agnelli: «Abbiamo discusso con Nedved, Cherubini e Paratici le strategie non solo nel breve ma anche nel lun… - ItaSportPress : Real Madrid, il sostituto di Zidane è 'fatto in casa': c'è Raul - - DaveMcFly23 : @ClaudioMasini7 Questa è la sua Heat Map. Non deve fare l’esterno a tutta fascia. Diventa come il terzo di centroca… - napolista : Real Madrid, Jovic rischia 6 mesi di carcere per violazione delle regole Covid I fatti risalgono a marzo quando vol… - PsevenViv : @Ramtouk PSG-Arsenal- Real Madrid. -