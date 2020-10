Real Madrid, Jovic rischia 6 mesi di carcere in Serbia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Jovic carcere Serbia – Come riportato dall’agenzia serba ’Tanjug’, l’attaccante del Real Madrid Luka Jovic rischia una condanna a sei mesi di carcere in Serbia per aver infranto le regole relative alla pandemia. Il Real Madrid aveva imposto ai propri giocatori di auto isolarsi dopo lo scoppio del virus a marzo, ma Jovic avrebbe violato … L'articolo è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020)– Come riportato dall’agenzia serba ’Tanjug’, l’attaccante delLukauna condanna a seidiinper aver infranto le regole relative alla pandemia. Ilaveva imposto ai propri giocatori di auto isolarsi dopo lo scoppio del virus a marzo, maavrebbe violato … L'articolo è statoizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

