Real Madrid, il retroscena: Florentino Perez furioso con Varane negli spogliatoi in gara di Champions League (Di venerdì 23 ottobre 2020) Momento davvero infuocato in casa Real Madrid a poche ore dal Clasico di Liga contro il Barcellona. Prima il k.o. contro il Cadice, poi quello in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Se la posizione di Zinedine Zidane sembrano esserci altri gravi malumori nel gruppo squadra con il patron Florentino Perez che se la sarebbe presa in modo particolare con Raphael Varane.Real Madrid, Florentino Perez furioso con VaraneCome riporta Don Balon, il numero uno del club blancos sarebbe davvero arrabbiato con il centrale francese tanto da prenderlo di mira all'intervallo della sfida tra il Real Madrid e gli ucraini in ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Momento davvero infuocato in casaa poche ore dal Clasico di Liga contro il Barcellona. Prima il k.o. contro il Cadice, poi quello incontro lo Shakhtar Donetsk. Se la posizione di Zinedine Zidane sembrano esserci altri gravi malumori nel gruppo squadra con il patronche se la sarebbe presa in modo particolare con RaphaelconCome riporta Don Balon, il numero uno del club blancos sarebbe davvero arrabbiato con il centrale francese tanto da prenderlo di mira all'intervallo della sfida tra ile gli ucraini in ...

