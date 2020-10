Real Madrid | Asensio | “Tante offerte ricevute ma voglio dimostrare qui mio valore Zidane è un grande tecnico”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Nonostante il momento delicato, Marco, calciatore del, crede nel gruppo e nella possibilità di fare un'ottima stagione. Reduci dal doppio k.o. in campionato e Champions, i blancos arrivano al Clasico contro il Barcellona non nel modo migliore. Non per questo, lo spagnolo appare scoraggiato anzi...: "tantemavincere qui.un"caption id="attachment 517825" align="alignnone" width="730"(getty images)/captionParlando in una diretta social con l'influencer spagnolo DjMariio,si è soffermato in modo particolare del suo percorso e delle sue aspettative in maglia blanca: "Tanti club si sono interessati a me ...