Raoul Bova dimagrito, l’attore ha perso 20 kg: come si è mostrato alla Festa del Cinema di Roma (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tornano in pubblico Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. L’occasione per mostrarsi nuovamente insieme sotto i riflettori è la Festa del Cinema di Roma. Marito e moglie recitano insieme nel cortometraggio ‘Calabria, terra mia’ diretto da Gabriele Muccino. Il celebre attore però appare profondamente cambiato e sfoggia un fisico molto diverso da quello a cui ci aveva abituati. Il sex symbol del Cinema italiano è molto dimagrito, non porta più la barba e ha i capelli più lunghi del solito. È stato lui stesso a spiegare che dopo la morte dei genitori e durante il lockdown si era lasciato andare: “Avevo perso mamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tornano in pubblicoe Rocio Munoz Morales. L’occasione per mostrarsi nuovamente insieme sotto i riflettori è ladeldi. Marito e moglie recitano insieme nel cortometraggio ‘Calabria, terra mia’ diretto da Gabriele Muccino. Il celebre attore però appare profondamente cambiato e sfoggia un fisico molto diverso da quello a cui ci aveva abituati. Il sex symbol delitaliano è molto, non porta più la barba e ha i capelli più lunghi del solito. È stato lui stesso a spiegare che dopo la morte dei genitori e durante il lockdown si era lasciato andare: “Avevomamma e papà a distanza di appena un anno e mezzo. Il lavoro non andava troppo ...

