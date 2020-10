Ranieri Guerra | “Un nuovo lockdown può provocare rivolte armate e suicidi”

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel governo inizia a circolare la parola. E quando questa parola esce dal Palazzo, cittadini e imprese tremano. E a spiegare cosa potrebbe accadere davvero se si arrivasse dia questa soluzione ci pensadell’Oms, che fa anche parte del Comitato tecnico scientifico. Non un sedicente rivoluzionario, dunque. E nemmeno un negazionista. Dice, semplicemente, che “unpuòe un aumento di suicidi”. Poi rivela quello che hanno già capito in tanti: “I coprifuoco notturni sono un palliativo per non chiudere tutto”. Ma ilgeneralizzato “dobbiamo evitarlo perché provocherebbe ...