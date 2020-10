Ranieri Guerra Oms | Con Covid scene già vissute con la polio

Leggi su iltempo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - "C'erano in passato respiratori automatici per i bambini colpiti dallamielite che andavano incontro a paralisi devastanti della muscolatura respiratoria, i famosi 'polmoni d'acciaio' ce li ricordiamo e ci sono fotografie che rappresentano parte della storia della. Sono cose che non vogliamo rivedere ma purtroppo invece abbiamo rivisto con gli intubati in terapia intensiva per Sars-Cov-2. Per fortuna la dimensione è più gestibile e meno definitiva di quanto sia stata la. L'approccio però deve essere lo stesso la società deve mobilitarsi". Lo ha sottolineato, direttore vicario dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nella una lectio magistralis in occasione della Giornata internazionale Rotary ...