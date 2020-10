QUINTA GIORNATA SERIE BKT, PORDENONE – REGGINA: 22 CONVOCATI (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sabato 24 ottobre: il PORDENONE ospita la REGGINA allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Calcio d’inizio alle 14:00. QUINTA GIORNATA della SERIE BKT 2020/21. Arbitro Abbattista di Molfetta, assistenti Baccini di Conegliano e Moro di Schio. Quarto uomo Paterna di Teramo. I 22 CONVOCATI di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Luca Magnino (16), Alessandro Mallamo (30), Gianvito Misuraca (21), Simone Pasa (20), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Karlo Buti? (32), Davide ... Leggi su udine20 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sabato 24 ottobre: ilospita laallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Calcio d’inizio alle 14:00.dellaBKT 2020/21. Arbitro Abbattista di Molfetta, assistenti Baccini di Conegliano e Moro di Schio. Quarto uomo Paterna di Teramo. I 22di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Luca Magnino (16), Alessandro Mallamo (30), Gianvito Misuraca (21), Simone Pasa (20), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Karlo Buti? (32), Davide ...

Inter : ?? | ARBITRO Sarà Massa a dirigere #GenoaInter, match valido per la quinta giornata di @SerieA ?? - acmilanyouth : ?? #MilanPrimavera's match against Sassuolo, originally set for tomorrow, 24 October, has been postponed ?? La sf… - SalernoSport24 : ?? Pronostici Serie B: le quote per la quinta giornata - - 1889milan : RT @acmilanyouth: ?? #MilanPrimavera's match against Sassuolo, originally set for tomorrow, 24 October, has been postponed ?? La sfida di… - SkyTG24 : Serie A, le probabili formazioni della quinta giornata. FOTO -