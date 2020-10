Quibi chiude il 1 dicembre, la pandemia spegne il sogno degli show brevi da vedere dallo smartphone (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quibi chiude, addio al sogno degli show da smartphone, il servizio si spegne l’1 dicembre Update 23/10: Quibi cesserà il servizio dal 1 dicembre Immaginate di comprare una casa al mare e prima di andarci a vivere iniziasse una nuova glaciazione, oppure di decidere di fare una vacanza e ritrovarsi nel pieno di una guerra civile. Adesso immaginate di creare un’app per video da vedere dallo smartphone durante una corsa della metropolitana o in fila alle poste e lanciarla nel pieno di una pandemia globale che costringe tutti a casa. Ecco questo è successo a Quibi che adesso chiude a nemmeno sei ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 23 ottobre 2020), addio alda, il servizio sil’1Update 23/10:cesserà il servizio dal 1Immaginate di comprare una casa al mare e prima di andarci a vivere iniziasse una nuova glaciazione, oppure di decidere di fare una vacanza e ritrovarsi nel pieno di una guerra civile. Adesso immaginate di creare un’app per video dadurante una corsa della metropolitana o in fila alle poste e lanciarla nel pieno di unaglobale che costringe tutti a casa. Ecco questo è successo ache adessoa nemmeno sei ...

