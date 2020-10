Quarta regione Italiana verso la chiusura (Di venerdì 23 ottobre 2020) Anche in Sicilia potrebbe arrivare nelle prossime ore una nuova stretta per contenere l'aumento dei contagi da coronavirus: dopo una lunga riunione della giunta regionale che ha analizzato la relazione del comitato tecnico scientifico il presidente Nello Musumeci potrebbe firmare un'ordinanza che imporrà nuove importanti restrizioni. Tra le misure che verranno introdotte ci sarebbe il ricorso alla didattica a distanza per le classi dal secondo al quinto anno delle scuole superiori, la chiusura dei locali alle 23 e il limite del 50 per cento della capienza nei mezzi pubblici, con l'Esercito coinvolto anche per allestire gli ospedali da campo. Ieri la regione ha istituito la quinta zona rossa in Sicilia, a Torretta, nel Palermitano: scatta alle 14 di oggi e resterà in vigore fino al 30 ottobre dopo che 70 persone sono state trovate ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 23 ottobre 2020) Anche in Sicilia potrebbe arrivare nelle prossime ore una nuova stretta per contenere l'aumento dei contagi da coronavirus: dopo una lunga riunione della giunta regionale che ha analizzato la relazione del comitato tecnico scientifico il presidente Nello Musumeci potrebbe firmare un'ordinanza che imporrà nuove importanti restrizioni. Tra le misure che verranno introdotte ci sarebbe il ricorso alla didattica a distanza per le classi dal secondo al quinto anno delle scuole superiori, ladei locali alle 23 e il limite del 50 per cento della capienza nei mezzi pubblici, con l'Esercito coinvolto anche per allestire gli ospedali da campo. Ieri laha istituito la quinta zona rossa in Sicilia, a Torretta, nel Palermitano: scatta alle 14 di oggi e resterà in vigore fino al 30 ottobre dopo che 70 persone sono state trovate ...

AnsaVeneto : Covid: Veneto, 4.608 denunce infortunio a fine settembre. Quarta regione in Italia, 10 deceduti, più colpite le don… - davide3170 : @ChiodiDonatella @Storace La quarta.....la quinta....importante non chiedergli mascherine.....la regione Lazio fa b… - alessandrosv82 : RT @saryxs87: @durezzadelviver Fontana ha espressamente detto a Quarta Repubblica che è una cosa simbolica, per far capire alle persone che… - ciopika : RT @saryxs87: @durezzadelviver Fontana ha espressamente detto a Quarta Repubblica che è una cosa simbolica, per far capire alle persone che… - Aiyo07 : RT @saryxs87: @durezzadelviver Fontana ha espressamente detto a Quarta Repubblica che è una cosa simbolica, per far capire alle persone che… -