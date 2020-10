Quanto può costare alle imprese il coprifuoco? (Di venerdì 23 ottobre 2020) (MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)La prima regione a scegliere la strada del coprifuoco per contenere la seconda ondata del coronavirus è stata la Lombardia, ancora una volta la più vessata dal Covid-19 in Italia. Da giovedì 22 ottobre strade chiuse e ingressi blindati in bar, ristoranti ed esercizi commerciali dalle 23 alle 5 del mattino. La speranza di fermare così l’ascesa del coronavirus potrà costare fino a 300 milioni di euro in un mese, con la provincia di Milano che sarà la più vessata dai mancati incassi. Secondo l’ufficio studi di Confcommercio Milano solo nella città metropolitana saranno 4mila le attività della ristorazione che dovranno chiudere la notte: ai 2mila tra bar e pub che abbasseranno la claire la misura ... Leggi su wired (Di venerdì 23 ottobre 2020) (MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)La prima regione a scegliere la strada delper contenere la seconda ondata del coronavirus è stata la Lombardia, ancora una volta la più vessata dal Covid-19 in Italia. Da giovedì 22 ottobre strade chiuse e ingressi blindati in bar, ristoranti ed esercizi commerciali d235 del mattino. La speranza di fermare così l’ascesa del coronavirus potràfino a 300 milioni di euro in un mese, con la provincia di Milano che sarà la più vessata dai mancati incassi. Secondo l’ufficio studi di Confcommercio Milano solo nella città metropolitana saranno 4mila le attività della ristorazione che dovranno chiudere la notte: ai 2mila tra bar e pub che abbasseranno la claire la misura ...

