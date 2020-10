Quali sono i 2 euro da collezione? Incredibile | ecco quanto valgono!

Leggi su android-news.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L’è oramai la moneta unicapea da un ventennio e di certo nessuno si è mai interessato di controllare e collezionare le monete, come fanno gli esperti di numismatica. Questo perché siamo abituati ad utilizzarle nel presente e non ci rendiamo conto della loro diversità. Alcuni, sin dall’inizio, hanno pensato di completare le serie di molti paesi, complice una certa voglia di possedere queste nuovissime monete, ma a lungo andare la cosa è un po’ scemata, come accade spesso nel collezionismo. La verità è che alcuni paesi membri dell’Unioneopea aderenti all’zona, hanno già messo e coniato alcuni pezzi in edizione limitata. Oggi questi pezzi, se presenti nella vostra tasca, ovvero nel vostro salvadanaio, ...