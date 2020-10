"Qualcosa non torna, bisogna andare a fondo". Cina, virus ed economia, il pesante sospetto della Meloni (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Cina, nonostante sia stata l'epicentro del coronavirus, è l'unico Paese a vantare ad oggi contagi zero e un'economia in crescita. Un dubbio che viene spontaneo anche a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, ospite a Dritto e Rovescio, esordisce così: "Qualcosa non torna, noi abbiamo depositato interrogazioni parlamentari sull'origine del contagio, perché non bisogna avere paura di andare fino in fondo". La Meloni spiega anche che il governo cinese ha messo in pratica molte delle proposte che l'opposizione ha avanzato al governo ma mai prese in considerazione. "La prima - elenca al conduttore Paolo Del Debbio - è la sanificazione di tutti i mezzi pubblici. Noi lo avevamo già ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) La, nonostante sia stata l'epicentro del corona, è l'unico Paese a vantare ad oggi contagi zero e un'in crescita. Un dubbio che viene spontaneo anche a Giorgia. La leader di Fratelli d'Italia, ospite a Dritto e Rovescio, esordisce così: "non, noi abbiamo depositato interrogazioni parlamentari sull'origine del contagio, perché nonavere paura difino in". Laspiega anche che il governo cinese ha messo in pratica molte delle proposte che l'opposizione ha avanzato al governo ma mai prese in considerazione. "La prima - elenca al conduttore Paolo Del Debbio - è la sanificazione di tutti i mezzi pubblici. Noi lo avevamo già ...

CarloCalenda : Non so se @FedeAngeli in sei mesi e sotto campagna elettorale riuscirà a fare qualcosa per le periferie ma sono cer… - XFactor_Italia : Gli Wime non hanno paura di osare e anche stasera portano qualcosa di nuovo e completamente rivisitato. La cover “C… - Open_gol : Tutti erano d’accordo sulla necessità di misure drastiche. Invece qualcosa, o qualcuno, si è messo in mezzo e l’ord… - Irisy88741043 : RT @_dani_ta_6: Non so cosa sia, tu hai qualcosa che nessuno ha. #CanYaman - kikkalenzi : Quando parli di qualcosa di tuo e agli altri è successo ma più bello o più grave o più incredibile e ti parlano sop… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcosa non La gatta di casa Totti ha partorito… ma qualcosa non torna: lei è glabra, i piccoli sono dei batuffoli… Il Fatto Quotidiano Dritto e Rovescio, Giorgia Meloni e il sospetto sulla Cina: "Economia in crescita, qualcosa non torna, bisogna andare a fondo"

Un dubbio che viene spontaneo anche a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, ospite a Dritto e Rovescio, esordisce così: "Qualcosa non torna, noi abbiamo depositato interrogazioni ...

L’impero Arcelor-Mittal: non solo ex Ilva di Taranto, presentato il dossier

Ovunque vi sono stati aiuti di Stato, ci sono state massicce detassazioni; senza il ruolo attivo degli Stati Mittal non realizzerebbe i suoi obiettivi. Questo impero oggi raccoglie qualcosa come oltre ...

Un dubbio che viene spontaneo anche a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, ospite a Dritto e Rovescio, esordisce così: "Qualcosa non torna, noi abbiamo depositato interrogazioni ...Ovunque vi sono stati aiuti di Stato, ci sono state massicce detassazioni; senza il ruolo attivo degli Stati Mittal non realizzerebbe i suoi obiettivi. Questo impero oggi raccoglie qualcosa come oltre ...