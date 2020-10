PS5 bianca non vi convince? Le cover per personalizzarla sono già acquistabili (Di venerdì 23 ottobre 2020) Anche se PlayStation 5 non è ancora stata lanciata, ciò non ha impedito a una società, PlateStation 5, di vendere già cover per PS5 personalizzate. Come visto durante il video teardown di PlayStation 5, le cover per la console si sono dimostrate facilmente rimovibili e improvvisamente tutti hanno iniziato a pensare quanto sarebbe stato bello creare delle cover personalizzate. È qui che entra in gioco PlateStation 5, poiché la società sta attualmente vendendo diverse cover colorate per la console. Attualmente, sono disponibili cinque cover colorate per $ 39,99. I colori includono Cherry Red, Indigo Blue, Chromatic, Jungle Camo e una Limited Edition V1 Matte Black, che in base alla forte richiesta di una PlayStation 5 nera, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Anche se PlayStation 5 non è ancora stata lanciata, ciò non ha impedito a una società, PlateStation 5, di vendere giàper PS5 personalizzate. Come visto durante il video teardown di PlayStation 5, leper la console sidimostrate facilmente rimovibili e improvvisamente tutti hanno iniziato a pensare quanto sarebbe stato bello creare dellepersonalizzate. È qui che entra in gioco PlateStation 5, poiché la società sta attualmente vendendo diversecolorate per la console. Attualmente,disponibili cinquecolorate per $ 39,99. I colori includono Cherry Red, Indigo Blue, Chromatic, Jungle Camo e una Limited Edition V1 Matte Black, che in base alla forte richiesta di una PlayStation 5 nera, ...

