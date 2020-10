Professore decapitato a Parigi, il tweet dell’attentatore che ha preoccupato gli 007 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un Professore di storia è stato decapitato a Parigi, il profilo Twitter del killer era stato segnalato giorni prima ai servizi dell’antiterrorismo. In Francia, nella banlieue di Parigi, venerdì scorso… Questo articolo Professore decapitato a Parigi, il tweet dell’attentatore che ha preoccupato gli 007 è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 ottobre 2020) Undi storia è stato, il profilo Twitter del killer era stato segnalato giorni prima ai servizi dell’antiterrorismo. In Francia, nella banlieue di, venerdì scorso… Questo articolo, ildell’attentatore che hagli 007 è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

matteosalvinimi : ??????Samuel Paty era un professore di storia di 47 anni. Per aver voluto insegnare ai suoi ragazzi il valore della l… - matteosalvinimi : ??ORRORE IN #FRANCIA ?? PROFESSORE DECAPITATO, MOSTRÒ VIGNETTE #MAOMETTO. UCCISO ASSASSINO. Neanche il Covid ferm… - MichelaMarzano : Professore decapitato in Francia per aver parlato in classe della libertà di espressione e aver mostrato le caricat… - selvotta : 'quante scemenze, poveri noi!' In ginocchio al Parlamento Europeo, l’omaggio di Procaccini al professore francese… - AgenziaH : RT @AsiaNewsIT: L’assassino del professore decapitato aveva legami con jihadisti in Siria -