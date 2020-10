Professore decapitato a Parigi: due studenti complici in cambio di 300 euro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Due studenti di 14 e 15 anni sono stati incriminati per complicità nell’omicidio di Samuel Paty a Parigi: avrebbero “indicato” il Professore al suo assalitore dietro compenso. Emergono nuovi dettagli relativamente alla morte di Samuel Paty. Il Professore era stato decapitato con un coltello lo scorso 16 ottobre in una strada a nord di Parigi per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020) Duedi 14 e 15 anni sono stati incriminati pertà nell’omicidio di Samuel Paty a: avrebbero “indicato” ilal suo assalitore dietro compenso. Emergono nuovi dettagli relativamente alla morte di Samuel Paty. Ilera statocon un coltello lo scorso 16 ottobre in una strada a nord diper … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

