Procura di Genova indaga sui ritardi dei pronto soccorso e la mancata attuazione dei piani per l’emergenza Covid (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Procura di Genova indaga per il caos nei pronto soccorso cittadini dopo l’impennata di malati di Coronavirus. Il fascicolo è per atti relativi e non ci sono indagati. L’indagine è partita dopo le numerose segnalazioni di pazienti e medici che lamentano la mancata attuazione dei piani per fronteggiare l’emergenza. La Procura vuole capire come mai, a fronte di una previsione dell’arrivo della seconda ondata, non siano stati aperti nuovo reparti Covid o non sia stato assunto nuovo personale. Al centro dell’indagine ci sarebbe in particolare Alisa, l’Agenzia ligure della sanità. Il Procuratore aggiunto Francesco Pinto, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ladiper il caos neicittadini dopo l’impennata di malati di Coronavirus. Il fascicolo è per atti relativi e non ci sonoti. L’indagine è partita dopo le numerose segnalazioni di pazienti e medici che lamentano ladeiper fronteggiare l’emergenza. Lavuole capire come mai, a fronte di una previsione dell’arrivo della seconda ondata, non siano stati aperti nuovo repartio non sia stato assunto nuovo personale. Al centro dell’indagine ci sarebbe in particolare Alisa, l’Agenzia ligure della sanità. Iltore aggiunto Francesco Pinto, che ...

