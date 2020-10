Probabili formazioni Fiorentina-Udinese, quinta giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Udinese, match valido per la quinta giornata di Serie A 2020/2021. Scontro importante allo stadio Franchi tra due squadre che hanno bisogno dei tre punti per rialzarsi dalle zone poco nobili della classifica. Quattro punti per i viola, tre per i friulani: chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 25 ottobre, diretta tv su Sky Sport Serie A. QUI Fiorentina – Iachini sembra già un po’ sulla graticola e si affida in avanti alla coppia Ribery-Kouame. Sulla corsia di destra Callejon favorito su Lirola, in mezzo al campo Pulgar cerca una maglia da titolare. QUI Udinese – Gotti pensa a ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ledi, match valido per ladi. Scontro importante allo stadio Franchi tra due squadre che hanno bisogno dei tre punti per rialzarsi dalle zone poco nobili della classifica. Quattro punti per i viola, tre per i friulani: chi riuscirà ad avere la meglio? Calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 25 ottobre, diretta tv su Sky SportA. QUI– Iachini sembra già un po’ sulla graticola e si affida in avanti alla coppia Ribery-Kouame. Sulla corsia di destra Callejon favorito su Lirola, in mezzo al campo Pulgar cerca una maglia da titolare. QUI– Gotti pensa a ...

