Prima Café | il nuovo destination point di Milano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Splende come un’ametista incastonata tra le vetrine di Corso Garibaldi il Prima Café, nuovo locale aperto a Milano da Prima Assicurazioni. Non un semplice cocktail bar, ma un destination point, ovvero una location multisensoriale in cui, per ogni momento della giornata, si può trovare una proposta food&beverage dedicata così da ritagliarsi qualche momento di relax-in tutta sicurezza- in una nelle vie più gettonate e dinamiche della città. Il design accattivante imperniato nei toni del viola potrebbe essere quello di un locale a New York o a Tokyo senza grandi voli pindarici, è invece curato dallo studio d’architettura tutto meneghino Park Associati, capitanato da Filippo Pagliani e Michele Rossi. Viola, il colore simbolo della tech company fondata da Alberto Genovese, ma anche della squadra di calcio della Fiorentina di cui il gruppo è sponsor.