Presidenziali Usa: da Cher a Bon Jovi, le star in concerto per Joe Biden (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un concerto per sostenere la corsa alla Casa Bianca di Joe Biden. Da Cher a Bon Jovi ai Black Eyed Peas: le star della musica scendono in campo per promuovere il candidato democratico alle elezioni Presidenziali americane. E domenica 25 ottobre si esibiranno in un concerto virtuale: ultimo atto prima del fatidico 3 novembre, giorno delle elezioni Usa. Joe Biden con la nipote Finnegan (Getty Images)

