Premier League, colpo Leeds in casa dell’Aston Villa (Di venerdì 23 ottobre 2020) Premier League, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) – Premier League, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali. Premier League, il programma della sesta giornata Prima sconfitta per l’Aston Villa in campionato. La squadra inglese ha perso 3-0 contro il Leeds. Venerdì 23 ottobre 2020Aston Villa-Leeds 0-3 (55′, 67′, 74′ Bamford) Sabato 24 ottobre 2020West Ham-Manchester City (ore 13.30)Fulham-Crystal Palace (ore 16)Manchester United-Chelsea (ore 18.30)Liverpool-Sheffield United (ore 21) Domenica 25 ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 ottobre 2020), calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato inglese. LONDRA (INGHILTERRA) –, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia allo Scudetto con il Liverpool chiamato a difendersi dagli assalti degli eterni rivali., il programma della sesta giornata Prima sconfitta per l’Astonin campionato. La squadra inglese ha perso 3-0 contro il. Venerdì 23 ottobre 2020Aston0-3 (55′, 67′, 74′ Bamford) Sabato 24 ottobre 2020West Ham-Manchester City (ore 13.30)Fulham-Crystal Palace (ore 16)Manchester United-Chelsea (ore 18.30)Liverpool-Sheffield United (ore 21) Domenica 25 ...

Manchester United-Chelsea è il big match della settima giornata di Premier League. Entrambe le squadre non hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione, troppo altalenanti i risultati fatti regist ...

Pronostici di sabato 24 ottobre, spettacolo assicurato in Premier League dove si giocano quattro match di alto livello.

