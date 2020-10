Pre-Spal-Vicenza | le dichiarazioni degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Domani 24 ottobre 2020 Nello Stadio Paolo Mazza alle ore 14:00 si disputerà la partitadi serie B. Entriamo nell’atmosfera Pre-con le parole dei dueche si preparano ad affrontare la sfida con le giuste convinzioni. Lodeve trovare la strada della vittoria, altrimenti rischia di smarrirsi per strada. Ildeve interrompere la via del pareggio e puntare alla vetta. Per questo nulla sarà scontato in questa gara. Leggi anche:: formazioni e dove vederla Pre-: ledi Pasquale Marino L’allenatore dellaPasquale Marino ha rilasciato delle ...