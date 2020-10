Possibile il rientro di Cristiano Ronaldo contro Verona o Barcellona: il retroscena di Sky (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è risultato nella giornata di ieri ancora positivo al Coronavirus, ma proprio quest’oggi scatta la fine dei 10 giorni di isolamento, il che significa che verrà sottoposto ad una nuovo tampone e qualora fosse negativo potrebbe ritornare a giocare immediatamente. La Juventus ha mandato un documento alla UEFA in cui si attesta ancora la positività del calciatore portoghese, ma è importante tener presente come Cristiano Ronaldo non abbia mostrato mai alcun sintomo da Covid-19, sta bene ed in salute, ha infatti continuato ad allenarsi da solo tutti i giorni nella sua villa di Torino. Le ultime notizie sul rientro di Cristiano Ronaldo: tra Verona e Barcellona Ciò significa che ... Leggi su bufale (Di venerdì 23 ottobre 2020)è risultato nella giornata di ieri ancora positivo al Coronavirus, ma proprio quest’oggi scatta la fine dei 10 giorni di isolamento, il che significa che verrà sottoposto ad una nuovo tampone e qualora fosse negativo potrebbe ritornare a giocare immediatamente. La Juventus ha mandato un documento alla UEFA in cui si attesta ancora la positività del calciatore portoghese, ma è importante tener presente comenon abbia mostrato mai alcun sintomo da Covid-19, sta bene ed in salute, ha infatti continuato ad allenarsi da solo tutti i giorni nella sua villa di Torino. Le ultime notizie suldi: traCiò significa che ...

omgiian : 'Sempre possibile il rientro presso il proprio domicilio o residenza.' Questo significa che, se stessi in casa di a… - fearlessxari : @RegLombardia Questo “sempre possibile il rientro presso il domicilio” si presta a molti abusi ... - Laura88CP : @SaryOtto Ti capisco. Ho comunicato un possibile rientro a Gennaio, ma sono in dubbio se prolungare fino all’anno d… - A_5170 : @ilgiornale 'Rimane possibile il rientro al proprio domicilio, dimora e residenza'. Quindi,se il giorno prima sono… - kisskissggirl2 : @Itsmik6 al 60% lo ha lei, se sarà così almeno rientra ora e viene tolto, almeno non dobbiamo subisci il possibile… -