Positions, Ariana Grande Presidente degli Stati Uniti d’America nel video (lyrics e traduzione) (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ uscito il nuovo singolo di Ariana Grande, Positions. Ariana canta il suo impegno e amore per il suo ragazzo con la sua flessibilità nel cercare di far funzionare la loro relazione. Ariana ha annunciato il singolo principale per il suo sesto album in studio sui social media il 21 ottobre 2020. Ha rivelato che la canzone uscirà il 23 ottobre, una settimana prima della data di uscita dell’album. Quattro giorni prima, ha condiviso un video digitando “Positions” su una tastiera, che si è rivelato essere il nome del singolo principale. Il video musicale della canzone diretto da Dave Meyers, pubblicato insieme al singolo stesso, ritrae Ariana come il Presidente ... Leggi su soundsblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ uscito il nuovo singolo dicanta il suo impegno e amore per il suo ragazzo con la sua flessibilità nel cercare di far funzionare la loro relazione.ha annunciato il singolo principale per il suo sesto album in studio sui social media il 21 ottobre 2020. Ha rivelato che la canzone uscirà il 23 ottobre, una settimana prima della data di uscita dell’album. Quattro giorni prima, ha condiviso undigitando “” su una tastiera, che si è rivelato essere il nome del singolo principale. Ilmusicale della canzone diretto da Dave Meyers, pubblicato insieme al singolo stesso, ritraecome il...

sweetnightngo : scusatemi ma quali sono le altre canzoni di ariana a cui dite che positions somiglia perché conosco tutta la sua di… - flrd_kilos : RT @fvckpositions: GENTE? A ARIANA SERVINDO A PIGGY SMALZ NA MESA #POSITIONS - secsagb : RT @ambrettabedda: Buongiorno solo ad Ariana Grande aspettando il giorno in cui sarà davvero presidente ??°??? ??·° #POSITIONS - secsagb : RT @itwasaallyellow: Buongiorno a tutti ma ad Ariana Grande un po' di più. #POSITIONS - Andreant___ : Ariana Grande in positions felice di cucinare per il suo amore -

Ultime Notizie dalla rete : Positions Ariana Ariana Grande svela la cover del nuovo singolo Positions Sky Tg24 Ariana Grande nei panni di presidente USA nel video del nuovo singolo ‘Positions’

23 ott 2020 - La 27enne cantante statunitense pubblica una nuova canzone, prima anticipazione del suo nuovo album, e la clip che l’accompagna.

Ariana Grande è presidente degli Stati Uniti e casalinga sexy nel video di ‘Positions’

“Non c’è nulla che non farei per te”, recita il testo del pezzo, inno alle donne multitasking e primo estratto dall’album che uscirà il 30 ottobre ...

23 ott 2020 - La 27enne cantante statunitense pubblica una nuova canzone, prima anticipazione del suo nuovo album, e la clip che l’accompagna.“Non c’è nulla che non farei per te”, recita il testo del pezzo, inno alle donne multitasking e primo estratto dall’album che uscirà il 30 ottobre ...