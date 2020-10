Pomezia, martedì prossimo consiglio comunale in streaming: ecco i punti all’ordine del giorno (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ convocato il consiglio comunale in videoconferenza, in prima convocazione e in seduta straordinaria, per il giorno martedì 27 ottobre 2020 alle ore 09.30 per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno: Mozione: “trasporto scolastico gratuito agli studenti trasferiti di plesso” Mozione: Sospensione delle nuove modalità tariffarie mensili del servizio di refezione scolastica, anno scolastico 2020/2021. Ripristino delle modalità tariffarie applicate nell’annualità 2019/2020 Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e dell’accesso agli atti Programma integrato di intervento denominato “Riconversione dell’ex stabilimento industriale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ convocato ilin videoconferenza, in prima convocazione e in seduta straordinaria, per ilmartedì 27 ottobre 2020 alle ore 09.30 per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del: Mozione: “trasporto scolastico gratuito agli studenti trasferiti di plesso” Mozione: Sospensione delle nuove modalità tariffarie mensili del servizio di refezione scolastica, anno scolastico 2020/2021. Ripristino delle modalità tariffarie applicate nell’annualità 2019/2020 Regolamento per il funzionamento del, delle commissioni consiliari e dell’accesso agli atti Programma integrato di intervento denominato “Riconversione dell’ex stabilimento industriale ...

