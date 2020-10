Polonia, aborto vietato anche se il feto ha gravi malformazioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Corte Costituzionale vieta in Polonia l’aborto anche se il feto presenta gravi malformazioni, la sentenza sarà presto convertita in legge In Polonia la Corte Costituzionale ha approvato una risoluzione per la quale non sarà più possibile effettuare l’aborto anche se il feto presenta gravi malformazioni. Il paese sarà l’unico in Europa (insieme a Malta) a contemplare le più restrittive e punitive misure sul tema dell’aborto. La motivazione che ha spinto la Corte Costituzionale polacca ad emanare questa risoluzione risiederebbe, come dichiarato dallo stesso organo, nella tutela al “diritto alla ... Leggi su zon (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Corte Costituzionale vieta inl’se ilpresenta, la sentenza sarà presto convertita in legge Inla Corte Costituzionale ha approvato una risoluzione per la quale non sarà più possibile effettuare l’se ilpresenta. Il paese sarà l’unico in Europa (insieme a Malta) a contemplare le più restrittive e punitive misure sul tema dell’. La motivazione che ha spinto la Corte Costituzionale polacca ad emanare questa risoluzione risiederebbe, come dichiarato dallo stesso organo, nella tutela al “diritto alla ...

