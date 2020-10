Polonia, aborto vietato anche in caso di malformazione del feto: la sentenza della Corte costituzionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Polonia, aborto vietato anche in caso di malformazione del feto Da oggi, in Polonia, è vietato l’aborto anche in caso di malformazione del feto: lo ha stabilito ieri la Corte costituzionale polacca, con una sentenza che dice che le donne che scelgono l’interruzione della gravidanza per gravi malformazioni del bambino violano la Costituzione. Si tratta di una decisione che impatterà molto sulla vita quotidiana delle persone: secondo le stime, infatti, circa il 98 per cento degli aborti in Polonia avviene per questa motivazione. ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020)indidelDa oggi, in, èl’indidel: lo ha stabilito ieri lapolacca, con unache dice che le donne che scelgono l’interruzionegravidanza per gravi malformazioni del bambino violano la Costituzione. Si tratta di una decisione che impatterà molto sulla vita quotidiana delle persone: secondo le stime, infatti, circa il 98 per cento degli aborti inavviene per questa motivazione. ...

