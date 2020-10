Plastica, legno e carta finiscono nell'indifferenziata: nei guai un artigiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) FALCONARA - Scarica nel cassonetto dell'indifferenziata due grossi sacchi della spazzatura con dentro legno, Plastica e carta, ma un cittadino vede tutto e prende il numero di targa del furgone ... Leggi su anconatoday (Di venerdì 23 ottobre 2020) FALCONARA - Scarica nel cassonetto dell'due grossi sacchi della spazzatura con dentro, ma un cittadino vede tutto e prende il numero di targa del furgone ...

PianetaDeals : Spazzolini Da Denti In Bambù, 8 Pezzi Spazzolino Da Denti In Legno Per Adulti Spazzolino Biodegradabile In Bambù Se… - ArmandaGelsomin : RT @RockstarItalyIt: Una strepitosa statuetta di Arthur Morgan realizzata da @michelepedeart su IG, utilizzando prettamente il legno ma anc… - CrissRig : RT @Giorgiolaporta: Bisognava comprare banchi di plastica cinesi con le rotelle e buttare nel cesso miliardi degli italiani per capire che… - testnapproved : Spazzolini Da Denti In Bambù, 8 Pezzi Spazzolino Da Denti In Legno Per Adulti Spazzolino Biodegradabile In Bambù Se… - Bruxmela : @saraepunto Orrore. Bacchettina di legno o di plastica (ma ho visto ciucciare pure quelle??). -

Oltre 286mila tonnellate di rifiuti di imballaggio (286.225) sono state differenziate in Puglia durante il 2019, anche grazie agli accordi sottoscritti tra i Comuni della regione e Conai. Un dato impo ...

Smaltimento illecito di rifiuti a Falconara, sanzionato un 59enne del Senigalliese

