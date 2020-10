Piquè' Messi e non solo | dal Barcellona barbarie'

Ultime Notizie dalla rete : Piquè Messi

Sport Mediaset

Il difensore rivela: "Ho convinto io Messi a rimanere, assurdo che un giocatore come lui debba mandare un burofax per farsi ascoltare" ...Gerard Piqué non la manda a dire. Alla vigilia del "clasico" il difensore si sfoga in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia" contro la gestione di Josep Bartomeu. Uno dei temi più spinosi ...