Pesca illegale | minacce all' Ong Sea Shepherd - Il ministro Costa | ' Il bracconaggio va annientato'

Prima lo speronamento da parte di un peschereccio, poi le minacce di morte: nel miritno l'associazione ambientalista Sea Shepherd. Autori del messaggio un gruppo di pescatori abusivi che si trovavano ...

L'operazione ha l’obiettivo di proteggere l’ecosistema delle isole Eolie dalla pesca non dichiarata e non regolamentata. In particolare, quest’anno, l’azione è volta a contrastare l’utilizzo dei Fad ...

L'operazione ha l'obiettivo di proteggere l'ecosistema delle isole Eolie dalla pesca non dichiarata e non regolamentata. In particolare, quest'anno, l'azione è volta a contrastare l'utilizzo dei Fad ...