Perché si chiama Covid-19? La malattia causata dal Coronavirus Sars-Cov-2 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Perché si chiama Covid-19? Innanzitutto chiariamo che con questo nome si identifica la malattia e non il virus che ne è la causa. L’ormai famigerato “nuovo Coronavirus” causa della pandemia che da febbraio 2020 sta mettendo in ginocchio il mondo si chiama infatti Sars-Cov-2. La sua denominazione, importante per motivi scientifici, è stata decisa dall’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Questo nome per il Coronavirus 2019-2020 è stato accettato a livello internazionale. Anche lo European Centre for Disease Prevention and Contro (ECDC), ente di riferimento per i paesi europei e quindi anche per l’Italia, si riferisce sul suo sito al nuovo Coronavirus con l’appellativo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Perché si-19? Innanzitutto chiariamo che con questo nome si identifica lae non il virus che ne è la causa. L’ormai famigerato “nuovo” causa della pandemia che da febbraio 2020 sta mettendo in ginocchio il mondo siinfatti-Cov-2. La sua denominazione, importante per motivi scientifici, è stata decisa dall’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Questo nome per il2019-2020 è stato accettato a livello internazionale. Anche lo European Centre for Disease Prevention and Contro (ECDC), ente di riferimento per i paesi europei e quindi anche per l’Italia, si riferisce sul suo sito al nuovocon l’appellativo ...

