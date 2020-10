“Perchè guariremo” | il libro di Roberto Speranza sparisce dal commercio La mossa del ministro per evitare polemiche

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Unscritto daldella Salute e pubblicato in piena pandemia. Succede, o meglio, stava per succedere anche questo, in Italia, conche ha prontamente ritirato dalil suo“Perchè guariremo”, inizialmente programmato per l’uscita nella giornata di ieri, giovedì 22 ottobre. A far notare il ritiro delè … L'articolo “Perchè guariremo”, ildidal. LadelperNewNotizie.it.