Perché De Luca ha aspettato 14 giorni prima di chiedere il lockdown della Campania? (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Se arriviamo a mille contagi al giorno chiudiamo tutto». Era il 9 ottobre 2020 quando Vincenzo De Luca lanciava un campanello d’allarme e preannunciava provvedimenti drastici qualora la curva dei contagi relativa alle nuove positività da Covid-19 non si fosse piegata. Quel giorno, in Campania, erano stati registrati 769 nuovi casi e 5 decessi. Numeri che già allora facevano preoccupare il Presidente della Regione, che – senza troppi giri di parole – metteva in guardia i suoi concittadini. LEGGI ANCHE –> De Luca sui dati coronavirus: «Se dovessimo avere 1000 nuovi contagi e 200 guariti è lockdown» Da allora sono passate esattamente due settimane: 14 giorni in cui non solo la curva non è scesa, anzi è ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Se arriviamo a mille contagi al giorno chiudiamo tutto». Era il 9 ottobre 2020 quando Vincenzo Delanciava un campanello d’allarme e preannunciava provvedimenti drastici qualora la curva dei contagi relativa alle nuove positività da Covid-19 non si fosse piegata. Quel giorno, in, erano stati registrati 769 nuovi casi e 5 decessi. Numeri che già allora facevano preoccupare il PresidenteRegione, che – senza troppi giri di parole – metteva in guardia i suoi concittadini. LEGGI ANCHE –> Desui dati coronavirus: «Se dovessimo avere 1000 nuovi contagi e 200 guariti è» Da allora sono passate esattamente due settimane: 14in cui non solo la curva non è scesa, anzi è ...

