Pensioni, INPS: pagamento anticipato anche a novembre (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – anche per il mese di novembre, il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti Pensionistici, degli assegni, delle Pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e, quindi, distribuito su più giorni. Lo rende noto l'INPS. L'anticipo del pagamento delle Pensioni è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il pagamento avverrà secondo il calendario regolato dalla lettera iniziale del cognome dei titolari

