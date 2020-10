Today_it : Pensioni: il rinvio della salvaguardia taglierà gli importi di chi vuole il ritiro nel 2021? -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni rinvio

Today.it

Nel D.L. 20 Ottobre 2020, n. 129 sono contenute diverse disposizioni in materia di riscossione esattoriale. Proroga sospensione dei termini di versamento ...Secondo i tecnici del Mef l'attuale regola non eviterebbe la penalizzazione ma la rinvierebbe al 2023, visto che chi andrà in pensione nel 2022 farebbe in tempo a subirle ...