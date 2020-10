Pensioni, arriva la sforbiciata. Quali sono le categorie escluse e quanto si perde in tre anni (Di venerdì 23 ottobre 2020) arrivano i tagli alle Pensioni d’oro. La Corte Costituzionale ha detto sì alle limitazioni della perequazione e del contributo di solidarietà delle Pensioni di importo elevato. Il taglio sarà effettuato sulle Pensioni Inps ed ex Inpdap superiori ai 100mila euro lordi l’anno dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 . La sforbiciata era stata stabilita per legge lo scorso anno. In pratica, consiste nella decurtazione di tutti i trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali e privati. Esclusi dal taglio i liberi professionisti. Le categorie escluse sono medici, avvocati, dottori commercialisti, notai, ragionieri, geometri, ingegneri, architetti, giornalisti. Professionisti che sono ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020)no i tagli alled’oro. La Corte Costituzionale ha detto sì alle limitazioni della perequazione e del contributo di solidarietà delledi importo elevato. Il taglio sarà effettuato sulleInps ed ex Inpdap superiori ai 100mila euro lordi l’anno dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 . Laera stata stabilita per legge lo scorso anno. In pratica, consiste nella decurtazione di tutti i trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali e privati. Esclusi dal taglio i liberi professionisti. Lemedici, avvocati, dottori commercialisti, notai, ragionieri, geometri, ingegneri, architetti, giornalisti. Professionisti che...

