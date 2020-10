Pelè compie 80 anni: dai tre titoli Mondiali alla rivalità con Maradona (Di venerdì 23 ottobre 2020) compie 80 anni la leggenda del Brasile Pelè, da molti considerato il miglior calciatore di tutti i tempi, vincitore di tre titoli Mondiali tra il 1958 e il 1970 Oggi compie 80 anni Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelè. Nonostante siano passati 43 anni dalla sua ultima partita, il brasiliano è riconosciuto ancora oggi come mito del calcio. Capace di segnare oltre 1200 gol in carriera, “O Rey” ha portato il suo paese in trionfo ai Mondiali per ben tre volte. E’ stato l’artefice della rinascita del calcio brasiliano, abbattuto e demoralizzato dopo il “Maracanazo” del 1950. Pelè, che all’epoca aveva solo 10 anni, promise al padre che ... Leggi su zon (Di venerdì 23 ottobre 2020)80la leggenda del Brasile Pelè, da molti considerato il miglior calciatore di tutti i tempi, vincitore di tretra il 1958 e il 1970 Oggi80Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come Pelè. Nonostante siano passati 43sua ultima partita, il brasiliano è riconosciuto ancora oggi come mito del calcio. Capace di segnare oltre 1200 gol in carriera, “O Rey” ha portato il suo paese in trionfo aiper ben tre volte. E’ stato l’artefice della rinascita del calcio brasiliano, abbattuto e demoralizzato dopo il “Maracanazo” del 1950. Pelè, che all’epoca aveva solo 10, promise al padre che ...

