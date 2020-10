Pedopornografia online, smantellata a Trieste una rete di pedofili: 13 denunce, perquisizioni in 7 regioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Erano in possesso di un’ingente quantità di foto e video pedopornografici, che si scambiavano in numerose chat online. Per questo la Polizia Postale ha denunciato 13 persone, accusate di far parte di una rete di pedofili con base a Trieste ma radicata in tutta Italia. Le accuse nei loro confronti sono di divulgazione, cessione e detenzione di ingente quantità di immagini video e foto pedopornografiche. La vasta operazione, denominata ‘Pepito‘, ad opera della Polizia Postale di Trieste e Udine, coordinata dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma e disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, ha portato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Erano in possesso di un’ingente quantità di foto e video pedopornografici, che si scambiavano in numerose chat. Per questo la Polizia Postale ha denunciato 13 persone, accusate di far parte di unadicon base ama radicata in tutta Italia. Le accuse nei loro confronti sono di divulgazione, cessione e detenzione di ingente quantità di immagini video e foto pedopornografiche. La vasta operazione, denominata ‘Pepito‘, ad opera della Polizia Postale die Udine, coordinata dal Centro Nazionale di Contrasto alladel Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma e disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, ha portato ...

alcinx : RT @fattoquotidiano: Pedopornografia online, smantellata a Trieste una rete di pedofili: 13 denunce, perquisizioni in 7 regioni https://t.c… - X12RED : RT @fattoquotidiano: Pedopornografia online, smantellata a Trieste una rete di pedofili: 13 denunce, perquisizioni in 7 regioni https://t.c… - clikservernet : Pedopornografia online, smantellata a Trieste una rete di pedofili: 13 denunce, perquisizioni in 7 regioni - fattoquotidiano : Pedopornografia online, smantellata a Trieste una rete di pedofili: 13 denunce, perquisizioni in 7 regioni - Noovyis : (Pedopornografia online, smantellata a Trieste una rete di pedofili: 13 denunce, perquisizioni in 7 regioni) Playh… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedopornografia online Pedopornografia online: indagine in sette regioni, denunciate 13 persone Il Gazzettino Pedopornografia online: indagine in sette regioni, denunciate 13 persone

TRIESTE - Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia coordinata dal Servizio della Polizia Postale di Roma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di ...

Smantellata rete di pedofili che acquistavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori

La Polizia Postale ha smantellato una rete di pedofili che acquistavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori ...

TRIESTE - Il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia coordinata dal Servizio della Polizia Postale di Roma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di ...La Polizia Postale ha smantellato una rete di pedofili che acquistavano materiale prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori ...