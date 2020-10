Paura di viaggiare? Ora c'è il Covid traveller. Parte (e lavora) al posto dell'imprenditore (Di venerdì 23 ottobre 2020) Serenella Bettin Stefano De Longhi ha aperto anche un sito: "La quarantena? A carico mio" Treviso. Dinanzi alle difficoltà o soccombi e muori, o combatti e riparti. L'avevamo detto. Sarebbero nati nuovi lavori. E così è nato anche il Covid traveller. Ci si inventa, si crea, ci si ingegna. Lui è Stefano De Longhi, 43 anni, di Silea, nel trevigiano. Consulente in ambito fiscale e finanziario, ora di professione fa il Covid traveller. è il piccione viaggiatore per l'emergenza Covid. Se hai Paura di viaggiare, se hai Paura di contrarre il virus, tranquillo ci pensa lui. «Se hai Paura di rientrare con il Covid e contagiare ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Serenella Bettin Stefano De Longhi ha aperto anche un sito: "La quarantena? A carico mio" Treviso. Dinanzi alle difficoltà o soccombi e muori, o combatti e riparti. L'avevamo detto. Sarebbero nati nuovi lavori. E così; nato anche il. Ci si inventa, si crea, ci si ingegna. Lui; Stefano De Longhi, 43 anni, di Silea, nel trevigiano. Consulente in ambito fiscale e finanziario, ora di professione fa il; il piccione viaggiatore per l'emergenza. Se haidi, se haidi contrarre il virus, tranquillo ci pensa lui. «Se haidi rientrare con ile contagiare ...

silvia_megara : @FLC_CGIL_Lazio @FLCCGIL Aiutateci vi prego, abbiamo paura di viaggiare in modo così incerto, i casi nelle scuole s… - janasdeomo : RT @duesoli: Quando sarà tutto finito chissà se avrò ancora paura (e voglia) di viaggiare, di uscire, d'incontrare... Eravamo 'felici' e no… - BianchiLella : RT @duesoli: Quando sarà tutto finito chissà se avrò ancora paura (e voglia) di viaggiare, di uscire, d'incontrare... Eravamo 'felici' e no… - annakiara119 : RT @LadyFalenaIvana: @nnastyxmir Ma se in confessionale ha detto che non li ha mai abbandonati ma semplicemente lavorava, cosa che fanno tu… - LadyFalenaIvana : @nnastyxmir Ma se in confessionale ha detto che non li ha mai abbandonati ma semplicemente lavorava, cosa che fanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura viaggiare Bonaccini, non bisogna avere paura di viaggiare GuidaViaggi “Bello essere idioti”. Dove di Novembre è in edicola

È in edicola Dove di novembre. In questo numero vi portiamo a fare un viaggio nella contemplazione della bellezza. Scoprite dove, dall'Umbria alla Sila, al Gavi ...

Forza 91: l’arrivo di Battilanti a Marina di Ravenna

Al timone di Lumiere III, una barca a vela di 13,50 metri, alle 9 di questa mattina Mario Battilanti, 91 anni di Ameglia (SP) è entrato nel porto canale di Marina di Ravenna. Dopo 25 giorni di navigaz ...

È in edicola Dove di novembre. In questo numero vi portiamo a fare un viaggio nella contemplazione della bellezza. Scoprite dove, dall'Umbria alla Sila, al Gavi ...Al timone di Lumiere III, una barca a vela di 13,50 metri, alle 9 di questa mattina Mario Battilanti, 91 anni di Ameglia (SP) è entrato nel porto canale di Marina di Ravenna. Dopo 25 giorni di navigaz ...