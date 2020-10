Patrizia De Blanck, pubblico del GF Vip in rivolta: “Signorini basta: fuori la contessa” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per il pubblico del GF Vip Patrizia de Blanck ha davvero esagerato quindi non solo la richiesta di espulsione ma, visti i precedenti, anche il messaggio a Alfonso Signorini perché la contessa non la passi liscia anche questa volta. La manderanno davvero via dopo quel gesto nella Casa che ha fatto scattare molti telespettatori? Per saperlo non resta che attendere, forse, la puntata in programma venerdì 23 ottobre, ma intanto per chi si fosse perso la diretta della sera scorsa ecco cosa è successo. Ai concorrenti è stato mostrato un videomessaggio di Matilde Brandi, ultima eliminata dal reality di Canale 5 e dopo quella clip è nato uno scontro feroce che ha visto protagonisti Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck, appunto. (Continua dopo la foto) Una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per ildel GF Vipdeha davvero esagerato quindi non solo la richiesta di espulsione ma, visti i precedenti, anche il messaggio a Alfonso Signorini perché la contessa non la passi liscia anche questa volta. La manderanno davvero via dopo quel gesto nella Casa che ha fatto scattare molti telespettatori? Per saperlo non resta che attendere, forse, la puntata in programma venerdì 23 ottobre, ma intanto per chi si fosse perso la diretta della sera scorsa ecco cosa è successo. Ai concorrenti è stato mostrato un videomessaggio di Matilde Brandi, ultima eliminata dal reality di Canale 5 e dopo quella clip è nato uno scontro feroce che ha visto protagonisti Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci eDe, appunto. (Continua dopo la foto) Una ...

