Paolo Maldini | com’è oggi l’ex calciatore? Eccolo a 52 anni FOTO

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 23 ottobre 2020)ha fatto sognare i tifosi di tutta Italia. Lo ricordiamo tutti per i suoi capelli lunghi e per la sua maglia rosso nera. Com’èil grande? Dopo una brillante carriera daun dirigente sportivo. Siamo infatti del tutto sicuro che, in questo suo lavoro, mette la … L'articolo, com’èl’exa 52proviene da www.meteoweek.com.