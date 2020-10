Paola Di Benedetto oggi | sfavillante in tenuta da yoga | i benefici della convivenza

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Lacon Federico Rossi sembra apportare parecchiDi: raggiante nel suo completino da, Madre Natura si mostraal massimoforma. Decisa a compiere un passo importante, l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip è da poco andata a vivere sotto lo stesso tetto del fidanzato: una cassetta tutta loro in cui porre le basi per il futuro insieme. “Ci sarebbero troppe cose da scrivere in una sola didascalia… – scriveva solo qualche giorno fa Federico – Perciò mi limito a dire: ‘Diamo il via ad un altro grande capitolomia enostra vita!’”. Leggi anche >> Martina Luchena Instagram, ‘scoperta’ per le vie di ...